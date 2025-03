Tempo em MG: vai chover nesta quinta?

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O dia será de calorão e chuva rápida em Minas Gerais nesta quinta-feira (6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão indica que o dia é de céu com maior cobertura de nuvens e possíveis chuvas rápidas e isoladas devido ao fluxo de umidade que chega do mar em direção ao continente.

Nas demais regiões do estado, o dia será de sol entre poucas nuvens. De acordo com o Inmet, as temperaturas diurnas seguem elevadas em todo o estado e a máxima pode chegar a 36ºC no Norte de Minas.

Em Belo Horizonte, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado nesta quinta, segundo a Defesa Civil de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada na capital foi de 17ºC e a máxima pode chegar a 30ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.