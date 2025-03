Superação: matriarca de 82 anos leva emoção ao carnaval de Guanhães

Era quase meia-noite quando Dona Zulmira, de 82 anos, esperava ansiosa para desfilar no domingo de carnaval. A chuva fina caía sobre a histórica cidade de Guanhães, no Vale do Rio Doce, enquanto ela se preparava para mais uma noite de festa. Destaque da "Vai Quem Qué", única escola de samba ainda ativa na cidade, Zulmira Maria Coelho Ventura, mãe de oito filhos, avó de 25 netos e 13 bisnetos, surgiu na Avenida Odilon Behrens com o brilho nos olhos de quem carrega o samba no coração e nos pés desde os anos 90. Ao lado do filho, Dezinho Ventura, que a empurrava na cadeira de rodas, encantou o público e mostrou que a paixão pela folia não tem limites.

Assista ao vídeo:

De 2022 para 2023, Dona Zulmira sofreu um AVC que deixou seu lado esquerdo paralisado, consequência da Covid. "Este ano, ela foi convidada a desfilar e aceitou. Ficou uma semana sem dormir de ansiedade", conta o filho. Segundo ele, a matriarca tem consciência do seu papel no carnaval da cidade. "Ela me disse que as pessoas estavam esperando por ela, que a expectativa estava voltada para sua passagem na avenida. E ela estava certa", destaca Dezinho, que acrescentou que Dona Zulmira viveu um momento de grande alegria ao ver seu neto Pedro Lucas, de 10 anos, desfilando na ala das crianças. Conforme Dezinho, Pedro tem uma situação especial. "Ele é cardíaco, já fez duas cirurgias. Ama o carnaval. Sempre teve vontade de desfilar. Essa foi sua primeira vez", disse.

Dona Zulmira no carnaval de Guanhães Arquivo Pessoal

Resgate do carnaval de rua

Guanhães já teve pelo menos três escolas de samba de destaque ao longo dos anos. Atualmente, apenas a "Vai Quem Qué" mantém viva a tradição dos desfiles. Por muito tempo, o carnaval foi uma das principais manifestações culturais da cidade, reunindo foliões em blocos e festas de rua.

"A festa acabou perdendo força ao longo do tempo devido à falta de investimentos. Nosso objetivo é reviver o carnaval da cidade, preservando suas tradições e celebrando a cultura de Guanhães", explicou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Marcela Couto. Ela também ressaltou que, devido às obras emergenciais causadas pelas chuvas, o evento quase não aconteceu este ano, mas, apesar dos obstáculos, foi realizado e trouxe alegria para a cidade.

"A expectativa é conseguir mais recursos para valorizar nossos pontos turísticos e fortalecer o turismo local", concluiu a secretária.

Além do tradicional desfile, a Praça Néria Coelho Guimarães, no Centro Cultural da cidade, foi palco de shows com artistas baianos e locais. "Foi emocionante ver a cidade cheia de vida outra vez. O carnaval superou as expectativas e trouxe de volta a energia que a gente sentia falta", comentou a advogada Mariana Rosa.