Minas tem um quarto dos municípios do país com gratuidade nos ônibus

Ônibus da frota de Abaeté, a segunda cidade mineira a aderir à gratuidade; a primeira foi Monte Carmelo (foto: Facebook/Prefeitura de Abaeté)



Levantamento feito pelo Estado de Minas mostra onde o transporte público é gratuito, quando ele foi implantado e as informações partidárias de quem estava no poder quando passar a catraca sem levar a mão ao bolso tornou-se regra nesses locais. Com 24 cidades oferecendo transporte público gratuito, Minas Gerais reúne cerca de um quarto da lista de municípios com tarifa zero no Brasil até o fim de setembro deste ano. O estado acompanha uma tendência nacional de crescimento rápido na adesão ao modelo que exime o usuário da cobrança de passagens e altera os meios de financiamento dos ônibus municipais.Levantamento feito pelomostra onde o transporte público é gratuito, quando ele foi implantado e as informações partidárias de quem estava no poder quando passar a catraca sem levar a mão ao bolso tornou-se regra nesses locais.









O economista e integrante do Movimento Tarifa Zero, André Veloso, explica que a cronologia da adesão está relacionada à curva de decadência do modelo de financiamento do transporte baseado exclusivamente na cobrança da passagem. Ele explica que a queda na demanda de passageiros pagantes tornou os sistemas de ônibus inviáveis em vários centros urbanos.





“A lógica de financiamento do transporte pela tarifa já não funcionava desde a década de 1990. Se você olhar a demanda do sistema a nível nacional, o pico é 1995 e ela vai caindo. Essa demanda caiu um quatroaté 2005 e depois perdeu mais um quarto até 2013. Já era um colapso numa velocidade que aumentava e, com a pandemia, acelerou bastante. Caeté, por exemplo, diante do colapso do sistema, deixaria de ter ônibus na cidade. A resposta foi deixar o transporte gratuito, pagar de maneira indireta e manter o sistema, fomentando a demanda de passageiros”, comenta.

Veloso afirma que há o interesse da Coalizão Triplo Zero, grupo que reúne movimentos de estudos e militância na área de mobilidade urbana em 22 estados, em criar um censo para avaliar os resultados obtidos a partir da tarifa zero no país. Mesmo sem dados gerais, o economista explica que há aumento no número de passageiros, culminando em mais circulação de pessoas na cidade e maior arrecadação a partir do crescimento de público no comércio e atividades de lazer, por exemplo.

MAIORIA

A média das 24 cidades mineiras com tarifa zero, segundo o Censo Demográfico de 2022, é de 40.255 habitantes. Acompanha a nacional, de cerca de 45 mil habitantes por município com transporte gratuito. André Veloso explica que a baixa complexidade dos sistemas de transporte e os gastos gerados pelo vale-transporte do funcionalismo público favorecem a adoção de medida em municípios menos populosos.





“Nas cidades menores, o sistema de transporte é mais barato e é menos complexo. Se você analisa Mário Campos, por exemplo, tem apenas uma linha com seis horários. Ou seja, dois veículos já suprem a demanda. Outra questão é que as prefeituras acabam gastando com o vale-transporte dos próprios funcionários e elas mesmas acabam tendo uma economia com a tarifa zero”, aponta.





Ainda assim, se analisada apenas a atual legislatura, há tendência de ingresso de cidades maiores na lista. Se analisados os 15 municípios que aderiram à gratuidade de transporte a partir de 2021, a média cresce para 51 mil habitantes. Diminuindo ainda mais o recorte e avaliando apenas onde a tarifa zero foi adotada em 2023, esse índice sobe para quase 74 mil pessoas.