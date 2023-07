Câmara de Ituiutaba aprova Lei para gratuidade do transporte público

Serviço deve entrar em funcionamento a partir do dia 10 (foto: Divulgação/Prefeitura de Ituiutaba)

A Câmara de Ituiutaba, no Alto Paranaíba, aprovou o projeto de Lei que garante a gratuidade do transporte público no município. A proposta, nomeada de “Busão do Povo", foi feita pelo Executivo em junho e aprovada por unanimidade em duas discussões do Legislativo local.