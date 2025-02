Obras no metrô de BH: expansão com nova estação em Contagem é estudada

Uma visita técnica às obras da linha 2 do metrô de Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (7/2) reuniu representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Metrô BH, VLI e MRS na Estação Amazonas. Além dos avanços da linha 2, a Metrô BH ainda informou que estuda uma possível expansão da linha 1.

A reportagem do Estado de Minas percorreu o trecho entre a Estação Gameleira e o Pátio Ferroviário do Barreiro, área onde estão sendo feitas as adequações na faixa de domínio ferroviário, durante a visita técnica.

Segundo o secretário de infraestrutura e mobilidade de Minas Gerais Pedro Bruno Barros de Souza, as obras da linha 2 estão caminhando conforme o programado. “Na Estação Amazonas, terminamos a parte de terraplanagem e já estamos na parte de fundação. A previsão é de que semana que vem começamos com os pré-moldados. A obra tem caminhado a todo vapor”.

Além da visita técnica, as equipes fizeram reuniões para alinhar soluções operacionais e garantir que o cronograma de obras seja cumprido, garantindo a integração do metrô com as ferrovias concessionadas pela VLI e MRS.

Visita técnica avalia obras da linha 2 do metrô de Belo Horizonte Edesio Ferreira/EM/DA Press Visita técnica avalia obras da linha 2 do metrô de Belo Horizonte Edesio Ferreira/EM/DA Press Visita técnica avalia obras da linha 2 do metrô de Belo Horizonte Edesio Ferreira/EM/DA Press Visita técnica avalia obras da linha 2 do metrô de Belo Horizonte Edesio Ferreira/EM/DA Press Visita técnica avalia obras da linha 2 do metrô de Belo Horizonte Edesio Ferreira/EM/DA Press Linha 2 terá 10,5 km de extensão e sete novas estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro Edesio Ferreira/EM/DA Press Voltar Próximo

Desocupações

Mesmo com as obras do metrô, ainda há muitas casas próximas à ferrovia. O presidente da Metrô BH Cláudio Andrade afirmou que os cadastros das famílias que moram na região já foram feitos e o espaço está mapeado.

A remoção das ocupações está sendo conduzida pela concessionária Metrô BH, conforme planejamento aprovado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra).

“As áreas afetadas estão dentro da faixa de domínio ferroviária e são caracterizadas como de alto risco, com possibilidade de desabamentos, deslizamentos e descargas elétricas. A prioridade é garantir segurança para os moradores e, ao mesmo tempo, viabilizar um projeto que melhorará a mobilidade de toda a Região Metropolitana de BH”, informou a Metrô BH.

A Linha 2

A Linha 2 terá 10,5 km de extensão e sete novas estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. O investimento total na obra é de R$ 3,7 bilhões.

“A ANTT tem sido uma parceira fundamental para a viabilização desse projeto. O trabalho conjunto entre as equipes técnicas do Governo de Minas e da agência tem permitido avançar com segurança e eficiência, garantindo que os desafios de integração logística sejam superados”, destacou o secretário Pedro Bruno.

A previsão é de que a linha 2 esteja em pleno funcionamento em 2028. A partir da conclusão da nova linha, a expectativa é a de que o metrô passe a transportar uma média diária de 213 mil passageiros, sendo 157 mil na linha 1 e 56 mil na linha 2.

Obras e expansão da linha 1

Além da linha 2, a concessionária Metrô BH faz obras de melhorias na linha 1, incluindo reformas nas 19 estações e a conclusão da expansão até Novo Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é que as obras sejam entregues até 2026. De acordo com o presidente da Metrô BH, a concessionária ainda avalia a expansão da linha 1 até o viaduto Beatriz, também em Contagem. “Estamos fazendo estudos para apresentar ao Governo do Estado. Estamos avaliando a viabilidade técnica e econômica desta expansão”.

No próximo fim de semana, será necessária uma manutenção corretiva no sistema de alimentação elétrica dos trens da Linha 1, entre as estações Lagoinha e Central. Durante o período de intervenção, no sábado (8/2) e domingo (9/2), o intervalo entre os trens será de 26 minutos, durante todo o dia. Nas estações Santa Efigênia, Central e Lagoinha, o embarque e o desembarque dos passageiros ocorrerá em uma só via, em ambos os sentidos. Não haverá baldeação no sistema.

Por causa das obras de manutenção da linha 1, na próxima semana o intervalo entre as viagens nos horários de pico será de nove minutos, ao invés dos 7,5 habituais. O intervalo entre os trens continuará sendo de 15 minutos nos outros horários.

Colaboradores de atendimento e segurança estarão a postos para orientar os clientes nas estações, em caso de dúvidas. Comunicação física, digital e sonora também serão disponibilizadas aos passageiros.

Também estão programadas a conclusão da reforma no Pátio São Gabriel, com ampliação da oficina de manutenção que atenderá as linhas 1 e 2, e a recuperação da via, da rede aérea e dos sistemas de energia, sinalização e comunicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, desde junho de 2023, os usuários podem utilizar o sistema de internet Wi-fi nos trens e estações, além de acompanhar a previsão de chegada em painéis de LED espalhados pelas estações. A concessionária ainda implementou a bilhetagem digital, que permite a compra de passagens por aplicativo, cartão de crédito ou pix.