Árvore de grande porte cai e atinge três casas em BH

Uma árvore de grande porte caiu e atingiu três casas na Rua Amendoeiras, no Bairro Marajó, Região Oeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (7/3). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), não houve vítimas, mas duas pessoas ficaram presas dentro da residência.

A corporação foi acionada, e duas guarnições foram ao local para realizar o corte e a retirada da árvore, que estaria em um lote nos fundos do imóvel.

A Defesa Civil também esteve no local. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ajudou na retirada da árvore com maquinário, de acordo com o CBMMG.

Veja: