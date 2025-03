Homem invade supermercado com facão, rouba dinheiro e é preso em casa

Um homem de 39 anos invadiu um supermercado em Espinosa, no Norte de Minas, armado com um facão e roubou quase R$ 2 mil em dinheiro. Ee foi identificado pelas câmeras de segurança e acabou preso em casa pela Polícia Militar (PM).

O crime aconteceu nessa quinta-feira (6/3), no bairro Jardim Oriente. Com o rosto coberto por uma balaclava (máscara que tampa o rosto e o pescoço), o suspeito ameaçou os funcionários, que, sob pressão, entregaram o dinheiro dos caixas.

De acordo com a PM, ele levou R$ 1.995. A identificação do criminoso, que, segundo informações do boletim de ocorrências, já era conhecido da polícia por envolvimento com drogas, veio graças a um militar que o reconheceu e repassou as informações à equipe.

A PM então foi até a casa do suspeito, no bairro Bela Vista, vizinho ao supermercado, e encontrou o dinheiro do roubo. Ele foi levado para a Delegacia de Janaúba, também no Norte de Minas.

