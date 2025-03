Motociclista aguarda socorro por mais de 1h após acidente com carro em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro de passeio nas esquina entre as ruas Domingos Vieira e Maranhão, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. A batida ocorreu nesta sexta-feira (7/3), por volta das 16h.

A reportagem apurou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou mais de uma hora para chegar ao local. Enquanto isso, a jovem que conduzia a moto permaneceu de bruços no asfalto, e com ferimentos. O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Saúde da capital e aguarda retorno.

Muitas pessoas se aglomeraram no local e, algumas delas, começaram a conversar com a vítima a fim de tentar acalmá-la. Outras, inclusive, começaram a abaná-la.

Acidente entre carro e moto aconteceu na tarde desta sexta-feira (7/3) Marcos Vieira/EM/DA. Press Samu chegou ao local mais de 1h após acidente Marcos Vieira/EM/DA. Press Voltar Próximo

A reportagem conversou com pessoas que passavam por perto, mas ninguém soube detalhar a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar, até o fechamento desta publicação, também não tinha informações sobre como aconteceu a batida. O registro da ocorrência ainda está em aberto. A polícia tenta agora obter imagens de câmeras de monitoramento do entorno.

Com suspeita de fratura, a motociclista teve um braço e uma perna imobilizados pela equipe do Samu e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Com informações de Marcos Vieira

