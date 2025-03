Vídeo: idosa é roubada e agredida em bairro nobre de BH

Uma mulher de 67 anos foi roubada e agredida nesta sexta-feira (7/3) no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH. À Polícia Militar, a idosa contou que teve dois cordões subtraídos. O roubo foi registrado por câmera de segurança.

O vídeo mostra a vítima caminhando na calçada da Rua João Antônio Azeredo quando um homem, vestindo roupas pretas, chega por trás e tenta agarrar algo no pescoço dela. A idosa ergue os braços na frente do peito, de modo a evitar o roubo ou como reflexo. Ao lado da cena, outro homem vestido segue em frente enquanto observa o ataque.

O suspeito continua puxando violentamente o cordão, e a idosa cai no chão com o impacto. Com ela ainda caída, o homem continua tentando arrancar o colar agressivamente. Depois de algumas investidas, o suspeito não tem sucesso, agacha junto da mulher e começa a tentar soltar o fecho com mais cautela, enquanto olha para um lado e outro da rua.

O vídeo mostra a idosa levando as mãos ao colar, no que aparenta ser uma tentativa de abri-lo ou de segurá-lo. Enquanto ela segue sendo abordada, o segundo homem vigia a cena e a movimentação na rua.

Em seguida, o suspeito consegue soltar o objeto e sai correndo. O segundo homem corre na mesma direção. Após o roubo, a idosa se levanta, com as mãos no pescoço, e sai andando.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a mulher procurou a base militar no meio da tarde desta sexta e o registro ainda está em andamento. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos