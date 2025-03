Operário morre em acidente dentro de siderúrgica em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Rhailander Rodrigues, de 25 anos, operador de carregadeira da empresa Harsco, prestadora de serviço da Usiminas na área da Aciaria 2 da Usina de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, morreu na madrugada desta sexta-feira (7/3) após um acidente.

O acidente ocorreu pouco depois de 7h. Imediatamente ele foi socorrido, sendo levado para o Hospital Márcio Cunha, mas não resistiu.

A empresa distribuiu uma nota, lamentando o acidente, e anunciou que abriu investigação sobre o ocorrido.

"A Usiminas lamenta informar um acidente na madrugada desta sexta-feira, dia 7 de março, na área da Aciaria 2 da Usina de Ipatinga. O funcionário realizava a operação de uma máquina carregadeira quando se acidentou e foi imediatamente socorrido pelas equipes de emergência, encaminhado para o Hospital Márcio Cunha, onde faleceu. Neste momento difícil, a Usiminas lamenta profundamente o ocorrido e presta toda sua solidariedade e assistência aos familiares, amigos e colegas do colaborador. As causas do acidente estão sendo analisadas”.

Segundo acidente

Este foi o segundo acidente ocorrido em menos de um mês na Usina de Ipatinga da Usiminas. Em 11 de fevereiro último, uma explosão provocou queimaduras graves em um funcionário, que trabalhava na área de galvanização.

A vítima desse acidente também foi levado para o Hospital Márcio Cunha e segundo informações, esse funcionário segue internado no Hospital Márcio Cunha, onde passa por tratamento.

Segundo a Polícia Militar, a corporação atendeu a um chamado, comparecendo ao Hospital Márcio Cunha para o registro de óbito de um paciente internado na unidade. Tratava-se do operador de carregadeira, que deu entrada no hospital às 3h08, desta sexta-feira.

O paciente foi vítima de acidente de trabalho e seu quadro clínico evoluiu para óbito, conforme relatado no relatório médico e ficha de atendimento.

