Morre em Ipatinga um dos 15 trabalhadores que inalaram gás na Usiminas

O vazamento ocorreu na área interna, mas as causas ainda estão sendo apuradas (foto: Sérgio Roberto/Futura Press/Folhapress)

Um dos funcionários atingidos pelo vazamento de gás na Usiminas morreu nesta segunda-feira (12/12). Conforme a siderúrgica instalada em Ipatinga, no Vale do Aço, ele estava internado em estado grave desde terça-feira (6/12), quando 15 trabalhadores terceirizados foram intoxicados no interior da empresa e precisaram de socorro.

Por fim, a Usiminas esclarece que há apenas um trabalhador internado no Hospital Márcio Cunha. Conforme a empresa, “ele está no quarto, e o quadro é estável”.





Segundo a companhia, o vazamento ocorreu "por volta das 20h30, e as causas ainda estão sendo apuradas ". Os funcionários foram encaminhados ao Hospital Márcio Cunha. A empresa informou na ocasião que estava prestando “toda a assistência necessária” aos feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os próprios brigadistas da Usiminas realizaram o atendimento.





Leia a nota na íntegra:

“A Usiminas lamenta profundamente comunicar a morte encefálica, nesta segunda-feira, 12/12, do colaborador que estava internado em estado grave, em consequência do acidente ocorrido na Usina de Ipatinga em 6/12.



Neste momento tão difícil, a Usiminas lamenta o ocorrido e presta toda sua solidariedade e assistência aos familiares, amigos e colegas do empregado”.