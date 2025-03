Petrobras tem prejuízo de R$ 2 milhões com tentativa de furto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Petrobras teve um prejuízo de R$ 2 milhões causado por uma tentativa de furto de um duto na área rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Nessa terça-feira (4/3), a Polícia Militar prendeu um suspeito de integrar grupo que praticou o crime. O homem foi detido com parte das ferramentas que teriam sido utilizadas.

A tentativa de furto, segundo o Boletim de Ocorrência, ocorreu às margens da BR-050, próximo ao km 158. Os militares foram acionados a partir de uma denúncia feita por moradores da região, que viram criminosos furtando dutos subterrâneos.

Duas viaturas da PM foram enviadas ao local, no entanto, quando os policiais chegaram ao local, os criminosos já haviam fugido. Os militares constataram que foram causados danos em dutos.

Imediatamente, os policiais entraram em contato com a Petrobras, que enviou uma equipe ao local, e esta avaliou que o prejuízo ultrapassa a R$ 2 milhões, devido a custos relacionados a reparo e, principalmente, ao fato de que o oleoduto teve de ser interditado.

Uma operação, com rastreamentos pelo canavial, teve início e culminou com a prisão do homem. Ele estava com roupas sujas de terra e com um cheiro, forte, de combustível.

Interrogado, o homem acabou confessando ter participado do crime e que não estava sozinho. Ele mostrou, inclusive, o local onde tinha escondido as ferramentas. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Uberaba e investigadores tentam identificar a prender outros integrantes da quadrilha.

