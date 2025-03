Após multidão em show do Alok, ‘Bloco do Xamã’ chega a BH e traz convidados

A semana oficial do carnaval de Belo Horizonte ainda está rolando. A programação cultural segue a todo vapor neste fim de semana, com mais de 30 blocos de rua. Dentre eles está o "Bloco do Malvadão", comandado pelo cantor carioca Xamã, que desfila pela primeira vez neste sábado (8/3) na Avenida Afonso Pena, no Centro.

Xamã promete trazer para a capital mineira um repertório que mistura rap, funk, pop e hits da música brasileira. O artista ainda pretende incluir sucessos próprios como "Malvadão 3" e "Leão", além de novas versões de faixas marcantes de sua carreira e releituras de clássicos que influenciaram sua formação artística.

Para enriquecer o cortejo, o cantor também anunciou as atrações especiais que estarão com ele no trio elétrico. Os belo-horizontinos Mac Júlia, considerada uma expoente do trap, e o rapper Chris MC, vão marcar presença para levar o público ao delírio. Além da capital mineira, o Bloco do Malvadão já é sucesso há dois anos no carnaval de Salvador, na Bahia, e também arrastou foliões no Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife.

A concentração para o desfile acontece às 12h na Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal, mesmo local onde o DJ Alok reuniu meio milhão de pessoas na última terça-feira (4/3). A estreia do artista no carnaval de BH foi marcada por caos e tumulto desde a concentração, quando foliões fantasiados já lotavam a avenida aguardando o trio elétrico.

Conforme o público aumentava, a falta de espaço começou a gerar tensão, já que, com a aglomeração, diversos foliões passaram mal e precisaram ser retirados da multidão. O aperto foi tanto que algumas pessoas chegaram a pular as grades do Parque Municipal. Além disso, apesar de recomendações contrárias, diversas pessoas subiram em estruturas de proteção de pontos de ônibus ao longo da Afonso Pena.

Ao final do desfile do DJ, um jovem de 24 anos foi esfaqueado ao tentar proteger a namorada após assédio e agressão. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 20h47, na esquina da via com a Rua Tamoios, enquanto os foliões ainda estavam na avenida. No local, os militares encontraram o homem caído no chão, com ferimentos de faca pelo corpo. Ele foi atingido por três golpes de faca nas regiões da lombar, da escápula e do tórax.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice