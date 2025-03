Carnaval BH: bloco formado por cegos desfila neste sábado

Um desfile exemplo de inclusão ocorre neste sábado, 8 de março, em Belo Horizonte. No bairro Santa Tereza, região Leste da capital mineira, o bloco "Cabra Cega" vai se apresentar. É a primeira banda carnavalesca formada totalmente por cegos.







O grupo promete tocar clássicos do forró e agitar os foliões a partir das 14h, na Rua Mármore, nº 178. O bloco conta com o apoio da gestora cultural Polly Paixão, que também atua na produção de dois renomados blocos de BH: Baianas Ozadas e o Funk You.

“São músicos talentosos, que tocam clássicos do forró e atuam em prol da bandeira da inclusão. Por isso, vejo que é uma forma de proporcionar alegria e diversão aos foliões, contribuir ainda mais para o carnaval de BH e, acima de tudo, mostrar o potencial dos artistas com deficiência visual. Eu garanto que ninguém fica parado quando eles começam a tocar”, disse Polly Paixão.

O músico Jerônimo Rocha, baixista e vocalista do grupo, garante que será um bloco com emoções únicas, com um repertório de forró cuidadosamente formado por grandes sucessos. “Elencamos as músicas mais clássicas para que todos possam cantar e dançar com a gente. Vai ter o mestre Gonzagão, Dominguinhos, Anastácia, Geraldo Azevedo, Alceu Valença e outros nomes do cenário musical brasileiro. Vamos fazer história, afinal, somos o primeiro bloco cuja banda é formada 100% por cegos em todo o país”, salienta.











Para Jerônimo Rocha, além de ser um momento festivo, é também uma oportunidade de promover a conscientização. “Muito se fala sobre a inclusão das pessoas com deficiência, mas de fato, nem todos estão engajados nesta missão. Por isso, o nosso desejo é, com a nossa música e a trajetória de mais de 20 anos de artistas que vivem do forró, contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva”, conclui.

Sobre a banda

Formada em janeiro de 2002, o grupo Forró No Escuro, que é o primórdio do Cabra Cega, traz uma característica ímpar no meio artístico: todos os músicos são cegos. São ex-alunos do Instituto São Rafael, escola especializada para cegos em Belo Horizonte, em 1997. A maioria dos integrantes formou a banda Forró no Escuro, que teve boa repercussão na capital mineira.





O grupo, que já fez mais de 200 apresentações e até turnês internacionais, é formado por Jerônimo Rocha (voz e baixo), Alessandra Madureira (triângulo e voz), Atlas Felipe (flauta), Leonildo Lopes (bateria e zabumba) e Tinoquinho (acordeom).













Serviço

Bloco Cabra Cega

Data:8 de março de 2025 (sábado)

Horário:14h

Local: Rua Mármore, nº 178, Santa Tereza, Belo Horizonte, MG