Carnaval de BH 2025: confira agenda de blocos deste fim de semana

O Carnaval de Belo Horizonte ainda não acabou, e a folia segue ocupando as ruas da capital. Nesta sexta-feira (7/3), véspera do Dia Internacional da Mulher, o Bloco Coisas da Rita irá homenagear em seu cortejo Rita Lee e Leila Diniz. Ainda para os fãs de rock, o Bloco Toca Raul Agremiação Psicodélica se apresenta neste sábado (8/3). Por fim, no domingo (9/3), último dia de folia, o Olodum estreará no carnaval de BH com o Bloco do Futuro. Confira a programação completa deste fim de semana (7, 8 e 9 de março).

Sexta-feira (7/3)

Bloco Popular

Horário: 16h

16h Local: Rua Caratia, 94 - Bairro Aparecida

Rua Caratia, 94 - Bairro Aparecida Estilo Musical: Axé, Pagode, Samba

Coisas da Rita

Horário: 18h

18h Local: Avenida Bernardo Monteiro, 1539 - Bairro Funcionários

Avenida Bernardo Monteiro, 1539 - Bairro Funcionários Estilo Musical: Rock, Pop, Diversos

Sábado (8/3)

Bloco da Meninada do Clic

Horário: 9h

9h Local: Rua Tupaciguara, 38 - Bairro São Pedro

Rua Tupaciguara, 38 - Bairro São Pedro Estilo Musical: Funk, Marchinhas, Samba

Bloco Sol na Mão da Casa Fundamental

Horário: 9h

9h Local: Rua Castelo de Lisboa, 275 - Bairro Castelo

Rua Castelo de Lisboa, 275 - Bairro Castelo Estilo Musical: Axé, Marchinhas, MPB

Ziriggydu Stardust

Horário: 9h30

9h30 Local: Rua David Campista, 80 - Bairro Floresta

Rua David Campista, 80 - Bairro Floresta Estilo Musical: Rock, Pop, Diversos

Bloco Arautos do Gueto

Horário: 10h

10h Local: Rua Mármore, 178 - Bairro Santa Tereza

Rua Mármore, 178 - Bairro Santa Tereza Estilo Musical: Axé, MPB, Samba

Carna Down

Horário: 10h

10h Local: Rua Dom Cabral, 765 - Bairro Ipiranga

Rua Dom Cabral, 765 - Bairro Ipiranga Estilo Musical: Marchinhas, Diversos

MineraySystem

Horário: 12h

12h Local: Rua do Furquim, 244 - Bairro Pompéia

Rua do Furquim, 244 - Bairro Pompéia Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

Viva o Santo

Horário: 12h

12h Local: Avenida dos Andradas, 337 - Bairro Centro

Avenida dos Andradas, 337 - Bairro Centro Estilo Musical: Axé, Pagode, Samba

Bloco do Juju Pauline

Horário: 13h

13h Local: Rua José Soares, 470 - Bairro Floramar

Rua José Soares, 470 - Bairro Floramar Estilo Musical: Axé, Pagode, Samba

Estavaloucos

Horário: 13h

13h Local: Rua João Ferreira da Silva, 195 - Bairro Maria Helena

Rua João Ferreira da Silva, 195 - Bairro Maria Helena Estilo Musical: Axé, Pagode, Samba

Bloco Toca Raul Agremiação Psicodélica

Horário: 13h

13h Local: Avenida Olegário Maciel, 455 - Bairro Centro

Avenida Olegário Maciel, 455 - Bairro Centro Estilo Musical: Rock

Bloco Afoxé Sòpònnón

Horário: 14h

14h Local: Rua Joaquim Murtinho, 310 - Bairro Centro

Rua Joaquim Murtinho, 310 - Bairro Centro Estilo Musical: Axé, Pagode, Samba

Bloco do Malvadão

Horário: 14h

14h Local: Avenida Afonso Pena, 1377 - Bairro Centro

Avenida Afonso Pena, 1377 - Bairro Centro Estilo Musical: Funk, Marchinhas, Samba

Bloco da Rasta

Horário: 14h

14h Local: Rua Conselheiro Lafaiete, 403 - Bairro Vila Aeroporto

Rua Conselheiro Lafaiete, 403 - Bairro Vila Aeroporto Estilo Musical: Axé, Pop, Reggae

Bloco Forró Cabra Cega

Horário: 15h

15h Local: Rua Mármore, 178 - Bairro Santa Tereza

Rua Mármore, 178 - Bairro Santa Tereza Estilo Musical: Axé, Forró

Bloco do Santa Folia

Horário: 15h

15h Local: Rua José Cleto, 290 - Bairro Palmares

Rua José Cleto, 290 - Bairro Palmares Estilo Musical: Axé, Marchinhas

Prove Primeiro

Horário: 15h

15h Local: Rua Américo Martins da Costa, 130 - Bairro Providência

Rua Américo Martins da Costa, 130 - Bairro Providência Estilo Musical: Axé, Funk, MPB

Transborda

Horário: 15h

15h Local: Rua Imirim, 4 - Bairro São Salvador

Rua Imirim, 4 - Bairro São Salvador Estilo Musical: Axé, Diversos

Bloco das Comunidades Unidas

Horário: 16h

16h Local: Rua Comanches, 780 - Bairro Santa Mônica

Rua Comanches, 780 - Bairro Santa Mônica Estilo Musical: Axé, Samba, Diversos

Domingo (9/3)

Bloco de Pífanos BH

Horário: 9h

9h Local: Avenida Augusto de Lima, 785 - Bairro Centro

Avenida Augusto de Lima, 785 - Bairro Centro Estilo Musical: MPB

Orquestra Popular Terno do Binga

Horário: 9h

9h Local: Rua Araxá, 534 - Colégio Batista

Rua Araxá, 534 - Colégio Batista Estilo Musical: Diversos

É Isso Mesmo Produção?

Horário: 12h

12h Local: Rua Conselheiro Rocha, 2627 - Bairro Santa Tereza

Rua Conselheiro Rocha, 2627 - Bairro Santa Tereza Estilo Musical: Diversos

Bata Teria

Horário: 12h30

12h30 Local: Rua Fernão Dias, 3067 - Bairro Alto Vera Cruz

Rua Fernão Dias, 3067 - Bairro Alto Vera Cruz Estilo Musical: Axé, Funk, Pagode

Bloco do Futuro - Grupo Olodum

Horário: 13h

13h Local: Avenida Brasil com Rio Grande do Norte

Avenida Brasil com Rio Grande do Norte Estilo Musical: afro-reggae, axé e samba

Bloco Altas Horas

Horário: 13h

13h Local: Rua José Soares, 457 - Bairro Floramar

Rua José Soares, 457 - Bairro Floramar Estilo Musical: Axé, Funk, Pagode

Bloco Papauê

Horário: 13h

13h Local: Avenida Sinfrônio Brochado, 1251 - Bairro Barreiro

Avenida Sinfrônio Brochado, 1251 - Bairro Barreiro Estilo Musical: Rock, Reggae, Samba

Bloco Sem Manicômicos e Sem Prisões

Horário: 13h

13h Local: Rua Estrela do Sul, 39 - Bairro Santa Tereza

Rua Estrela do Sul, 39 - Bairro Santa Tereza Estilo Musical: Diversos

Carnaval do Taquaril

Horário: 13h

13h Local: Rua Antão Gonçalves, 270 - Bairro Taquaril

Rua Antão Gonçalves, 270 - Bairro Taquaril Estilo Musical: Pop, Marchinhas, Samba

Filhas de Clara

Horário: 13h

13h Local: Avenida Clara Nunes, 88 - Bairro Renascença

Avenida Clara Nunes, 88 - Bairro Renascença Estilo Musical: MPB, Samba, Diversos

Baque Humaitá

Horário: 15h

15h Local: Rua Januária, 374 - Colégio Batista

Rua Januária, 374 - Colégio Batista Estilo Musical: Maracatu

Bloco do Claudinho

Horário: 16h

16h Local: Rua Alberto Cintra, 15 - Bairro União

Rua Alberto Cintra, 15 - Bairro União Estilo Musical: Axé, MPB, Rock

Bloco do Madruga

Horário: 16h

16h Local: Estrada do Cercadinho, 2201 - Bairro Ventosa

Estrada do Cercadinho, 2201 - Bairro Ventosa Estilo Musical: Axé, Funk, Pagode

Bloco Swing Safado