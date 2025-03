'Lua de sangue': primeiro eclipse lunar de 2025 poderá ser visto de BH

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

O primeiro Eclipse Lunar de 2025, também conhecido como Lua de Sangue, poderá ser visto em Belo Horizonte. O fenômeno está previsto para acontecer entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada de sexta-feira (14) da semana que vem e poderá ser visto a olho nu entre meia-noite e 7h da manhã.

O grupo de Astronomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com outros grupos de astronomia de Minas Gerais e do país, está organizando um evento para visualizar o eclipse na Esplanada do Mineirão, na região da Pampulha, a partir das 23h do dia 13 de março.

O Eclipse Lunar, como o nome já diz, é um fenômeno relacionado à lua. O satélite natural da Terra não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Em dias de eclipse lunar, a terra ‘obstrui’ essa luminosidade, ficando entre o satélite e a estrela. De acordo com o professor do departamento de física da UFMG, Guilherme da Silva Lima, o fenômeno é uma espécie de coincidência, já que depende do alinhamento da terra, do sol e da lua.

Diferente do eclipse solar, o lunar não precisa ser visto por meio de lentes especiais. O professor do departamento de física da UFMG explica que quanto mais escuro, ou seja, mais longe da luminosidade urbana, melhor para apreciar o eclipse. No entanto, isso não significa que quem está no centro de BH não consiga ver. Conforme detalha Guilherme Lima, a única coisa que pode atrapalhar a visualização do fenômeno é a chuva.

“Em qualquer ponto de Belo Horizonte será possível ver o eclipse, desde que o céu esteja limpo. Se estiver nublado ou se chover não vai dar para ver. Então dá para visualizar o fenômeno em qualquer local. Só que quanto mais escuro, quanto menos poluição luminosa tiver, melhor é o espetáculo. Porque a pupila dilata mais, então dá para ver melhor. Mas, mesmo no centro, se uma pessoa olhar para a lua durante o eclipse, especialmente durante o seu ápice, vai conseguir ver sem nenhum problema“, explica Lima.

O ápice do fenômeno será às 3h26. O eclipse total termina às 4h31. Com o fenômeno, a superfície lunar ganha tons avermelhados. A característica fez com que o evento astronômico ficasse conhecido popularmente como ‘lua de sangue’. O fenômeno começa a ser visto a partir de 00h57, mas em sua fase penumbral.

“A primeira fase é a penumbral. É a fase em que a Terra começa, de fato, a obstruir os raios luminosos, que atingiriam a lua, contudo, boa parte dos raios luminosos ainda passa e consegue atingir o satélite. Na fase penumbral, nós conseguimos ver pouquíssima diferença. Mas já é o início do eclipse”, detalha o professor do departamento de física.

Cronograma do eclipse lunar de março:

00h57: início do eclipse penumbral;

2h09: começo do eclipse parcial;

3h26: início da totalidade do eclipse, quando a superfície lunar começa a ficar com tons avermelhados;

4h31: fim do eclipse total;

5h47: término do eclipse parcial com a lua ainda na penumbra;

7h: término do eclipse penumbral







Fenômeno poderá ser visto na Esplanada do Mineirão

Nomeado como “Da Lua de Sangue ao Eclipse Lunar”, o fenômeno poderá ser visto em evento na Esplanada do Mineirão, na região da Pampulha. Apesar de gratuito, para participar do evento é necessário a retirada de ingressos pelo Sympla. O primeiro lote já esgotou. Um segundo lote deve ser aberto nesta sexta-feira (7/3).

Além do grupo de Astronomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o evento conta com organização conjunta de grupos da Astronomia do Cefet-MG, da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Laboratório Nacional de Astrofísica (MCTI) e do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais (Ceamig).

Além da observação astronômica, o evento vai contar com roda de conversa sobre astronomia, planetário inflável, experimentos de física e contação de histórias.