Nesta semana, atividades de férias gratuitas no Espaço do Conhecimento UFMG propõem uma voltinha pelo Universo. Hoje (16/1), às 15h, com ingressos emitidos a partir das 13h, a oficina Gincana Astronômica apresenta aos participantes o mundo dos astros em forma de brincadeiras, com direito a quiz sobre a Lua e jogo de perguntas sobre os planetas. A atividade é para 15 pessoas.

Amanhã (17/1), às 15h, Desvendando as constelações guarani terá contação de histórias sobre a forma como os povos da etnia guarani lidam com o céu e as estrelas. Ingressos estarão disponíveis às 13h. Na quinta-feira (18/1), a oficina Fases da Lua vai ensinar curiosidades sobre o satélite que tem inspirado poetas, compositores e namorados.

O Espaço do Conhecimento fica na Praça da Liberdade, 700, Funcionários.