Cientistas afirmam que risco de asteroide atingir a Terra aumentou

O asteroide 2024 YR4 teve seu risco de colisão com a Terra ampliado após revisão feita por cientistas. Segundo informações divulgadas pela Agência Espacial Europeia (ESA) na última segunda-feira (10/2), as chances do encontro tiveram um aumento considerável de 1,3% para 2,3%.

A detecção aconteceu no dia 27 de dezembro de 2024, pelo telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas), em Río Hurtado, no Chile. Após a descoberta, grupos internacionais de defesa planetária foram acionados devido ao risco pequeno, mas não impossível, de o corpo celeste colidir com o planeta em 22 de dezembro de 2032 - cálculo feito por sistemas de alerta de asteroides.

Embora haja um crescimento, a probabilidade tende a diminuir nos próximos meses, quando novos estudos forem feitos e divulgados.



Por que a probabilidade quase duplicou?

O asteroide, estimado entre 40 e 100 metros de largura, teve seu impacto expandido devido à precisão maior dos cálculos referentes às chances de colisão, que se atualizaram. A mudança é compreensível se considerar a trajetória de incertezas até que um resultado mais efetivo seja encontrado.

O que aconteceria à Terra no caso da colisão?

Caso o encontro se tornasse uma realidade, o asteroide liberaria energia equivalente a 7,6 megatoneladas de TNT - usando diâmetro, massa e densidade estimados pela Nasa -, o que provavelmente produziria uma explosão de ar de meteoro (para um impacto continental) ou um tsunami (no caso de um impacto oceânico). Esse fenômeno causaria danos de até 50 km do local atingido.

Embora tenha uma capacidade de abalo, o 2024 YR4 não é categorizado como um objeto potencialmente perigoso (PHO - na sigla em inglês), pois têm menos de 140 m de diâmetro e teria seu dano potencial localizado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata