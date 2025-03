Metrô BH: obras alteram operação e intervalos podem chegar a 30 min

O metrô de Belo Horizonte realizará intervenções na sinalização e segurança entre as estações Waldomiro Lobo e Floramar nesta quinta (6/3) e amanhã. Durante esse período, haverá mudanças no intervalo entre os trens e no embarque em algumas estações.

Entre 21h e 23h, os trens circularão com intervalos de 23 minutos para a execução das obras. Nos demais horários, a operação seguirá normalmente, com intervalos de 7,5 minutos nos períodos de pico e 15 minutos nos demais momentos.

No período noturno, das 21h às 23h, o embarque e desembarque nas estações Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar acontecerá em apenas uma via.

Equipes de atendimento e segurança estarão disponíveis nas estações para orientar os passageiros. Informações sobre as mudanças também serão divulgadas em avisos visuais, digitais e sonoros.

O funcionamento regular do sistema permanece das 5h15 às 23h, sem alterações no restante das vias.