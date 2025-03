MG: drones possibilitaram prisão de 72 pessoas durante carnaval

O carnaval de Belo Horizonte deste ano contou com o reforço de drones para realizar o patrulhamento ativo dos foliões. Por meio de câmeras capazes de realizar reconhecimento facial, os equipamentos colaboraram na prisão de 72 pessoas entre os dias 1º e 4 de março. A informação foi divulgada durante coletiva do Governo de Minas nesta quinta-feira (6/3).

As imagens registradas pelos drones eram transmitidas para uma central de videomonitoramento onde eram comparadas com o banco de dados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Quando um indivíduo com mandado de prisão em aberto era reconhecido, equipes eram enviadas para abordagem, confirmação da identificação e prisão do foragido. Desde o início do uso da tecnologia, 204 pessoas foram presas com apoio das câmeras inteligentes.

“Com esse equipamento nós conseguimos, inclusive, fazer a prisão de pessoas realizando tráfico de drogas em meio a blocos. Então os drones auxiliaram muito no combate ao crime. A ideia é que a gente utilize novamente no próximo carnaval”, declarou o comandante-geral da PMMG, coronel Frederico Otoni.

Segundo o comandante, a tecnologia será ampliada e utilizada durante todo o ano, em grandes eventos e em locais com grande tráfico de pessoas com suspeição de mandados de prisão em aberto. Os locais ainda serão definidos.

“Dada a eficiência do sistema, eles também serão utilizados em grandes eventos, como jogos de futebol. Pode, inclusive, ser utilizado no interior. Esse sistema pode ser implementado em qualquer dispositivo com câmera para que a gente possa receber as informações”, afirmou Otoni.

Durante o carnaval, a Polícia Militar realizou a operação "PMMG 250 anos: Carnaval 2025", mobilizando todo o seu efetivo para reforçar a segurança na folia. Assim, para além das prisões feitas por meio do reconhecimento facial, 3.495 pessoas foram presas em todo o estado, sendo 3.265 em flagrante e 158 por mandado de prisão. Também foram apreendidos 611 veículos, 155 armas de fogo e 348 armas brancas, além de terem sido recuperados 164 celulares e 132 veículos.