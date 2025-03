Carnaval BH: confira o esquema de trânsito para desfiles do fim de semana

Os foliões que vão curtir os desfiles dos blocos de Belo Horizonte neste fim de semana precisam se atentar ao esquema de trânsito, construído pela prefeitura municipal (PBH). Os agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão atuar para a segurança e a mobilidade em todas as regionais da cidade. As interdições serão disponibilizadas nos aplicativos Waze e no Google Maps.

Os apps vão traçar rotas alternativas evitando e margeando os locais reservados para desfile dos blocos. A programação das interdições pode ser conferida com antecedência no Waze Event.

Os mineiros e turistas que forem estender a folia também podem acompanhar o perfil da BHTrans no X, que terá informações e atualizações em tempo real sobre trânsito e transporte durante a programação do sábado (8/3) e domingo (9/3). As informações sobre os blocos, horários e locais de concentração podem ser conferidas aqui.

Operação para a final do Campeonato Mineiro

O sábado de carnaval também é dia de final do Campeonato Mineiro entre Atlético e América. O jogo acontece às 16h30 no Mineirão. Por isso, a PBH também vai atuar no entorno do estádio. Veja abaixo as intervenções no trânsito:

Sábado



- O sentido da circulação será invertido na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e Av. Rei Pelé. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar no sentido Av. Antônio Carlos / Orla da Lagoa, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3;



- Será implantada faixa reversível no contrafluxo da Antônio Abrahão Caram, entre o canteiro central próximo à Alameda das Acácias até as entradas dos estacionamentos G1, G2 e G3 para utilização da força de segurança e melhorar a fluidez nas Avenidas Pres. Antônio Carlos e Abrahão Caram;



- A pista interna da Abrahão Caram será interditada, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e Rei Pelé, neste mesmo sentido, para facilitar o acesso aos estacionamentos com 2.800 vagas, gerenciados pela Minas Arena.



- Uma hora após o início da partida, será implantada uma operação de trânsito na saída do estacionamento G1 da pista interna da Avenida Rei Pelé, como preparação para a saída dos veículos, depois do término do jogo.

Saiba quais ônibus pegar para ir ao jogo

64 – Estação Venda Nova / Assembleia via Carlos Luz - todos os dias;

67 - Estação Vilarinho / Santo Agostinho via Carlos Luz - dias úteis e sábados;



5102 - UFMG / Santo Antônio - dias úteis e sábados;



5106 – Bandeirantes / BH Shopping - todos os dias e horário noturno;



5401 - São Luís / Dom Cabral - todos os dias e horário noturno;



503 – Estação São Gabriel / Aparecida/Santa Rosa - todos os dias;



504 - Estação São Gabriel / Santa Rosa / Aparecida - todos os dias;



506 – Estação Ponto São José/ Av. Antônio Carlos



S-53 - Confisco / Ouro Minas - dias úteis e sábados;



S-54A - Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;



S-54B - Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;



S-56 - Vilarinho / São José - dias úteis e sábados.

Para o deslocamento em direção ao estádio, os táxis também possuem pontos no entorno do Mineirão.

- Av. Cel Oscar Paschoal (Pista Interna, canteiro central), em frente ao G2 Hall Principal.

- Av. Antônio Abrahão Caram (Pista externa), entre Al. Das Palmeiras e Av. Cel Oscar Paschoal.

- Av. Rei Pelé (Canteiro central da pista externa), entre a Av. Antônio Abrahão Caram e o estacionamento G1.

