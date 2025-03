Cruzeiro, Atlético e América se unem na luta contra o feminicídio

América, Atlético e Cruzeiro se uniram para combater a violência contra a mulher. Os três clubes lançarão neste sábado (8/3) a campanha "Cartão Vermelho ao Feminicídio". A ação é organizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO-VD) e da Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri (Cojur), a Ouvidoria das Mulheres.

A campanha começa, simbolicamente, no Dia Internacional da Mulher (8/3), durante o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, entre Galo e Coelho, no Mineirão. A ação de estenderá até novembro de 2025, nas partidas do Brasileiro.

Na semifinal do torneio estadual, entre América e Cruzeiro, no último dia 22, houve uma prévia da campanha: um vídeo exibido no telão da Arena Independência pediu que toda violência contra a mulher seja denunciada.

A parceria entre o MPMG e os clubes de futebol tem o objetivo sensibilizar torcedores, jogadores e toda a sociedade sobre a importância de relações igualitárias, de uma vivência saudável e não violenta da masculinidade, além de ressaltar a responsabilidade coletiva no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio - assassinato de uma pessoa do sexo feminino de qualquer idade, motivado por violência doméstica ou aversão ao gênero.

As ações da campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio serão detalhadas nesta sexta-feira (7/3), em entrevista coletiva.

