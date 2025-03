Grande BH: trabalhadores encontram corpo em pilha de minério

Trabalhadores encontraram o corpo de um homem na manhã desta sexta-feira (7/3) em uma pilha de minério que havia sido descarregada no Terminal de Cargas, em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Acionada, a Polícia Militar foi ao local. A ocorrência não menciona se há suspeita sobre como a vítima foi parar naquele local. Pouco depois da carga ser despejada, partes do corpo foram avistadas.

A perícia da Polícia Civil, como de praxe, esteve no local e liberou a remoção do corpo após as análises preliminares. O caso será investigado.

