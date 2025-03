Terno do Binga leva ritmos pernambucanos às ruas de BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

O bloco Terno do Binga se apresentou neste domingo (09/03) no pós-carnaval, no Bairro Colégio Batista, Região Nordeste de Belo Horizonte. A banda tem como foco ritmos pernambucanos, como o frevo e o carimbó.

Neste segundo ano de cortejo, o bloco desfilou pelas ruas de BH no pré-carnaval e agora participa do encerramento da festa no último dia de folia. Segundo o regente Rodrigo Santos do Nascimento, mais conhecido como Digão, o bloco surgiu a partir de um grupo de pesquisa sobre músicas de Pernambuco e vem crescendo a cada apresentação.

“O público tem aumentado, as pessoas têm demonstrado curiosidade em conhecer e têm gostado, por ser um ritmo muito alegre, que traz o povo para dançar. A saída do frevo na rua é sempre uma homenagem aos mestres e maestros pernambucanos”, afirmou o músico.

O cortejo atraiu pessoas de todas as idades. Sueli Nicolete, de 60 anos, moradora do bairro, caiu na folia com as amigas Ana Claudia Abreu, de 54 anos, e Maria de Lourdes Nascimento Fontoura, de 59.

“É lindo demais! O ritmo é muito bacana, e o pessoal do bairro todo está aqui. É muito bom”, disse Nicolete.

Para o guia turístico Patrick dos Santos, de 33 anos, o diferencial do Terno do Binga são os ritmos do Norte do país: “Adoro este bloco porque traz a raiz pernambucana. Gosto muito do carimbó, e eles trazem essa pegada para o carnaval de BH, além de ser um bloco muito gostoso”.