Carnaval de BH 2025: confira agenda de blocos deste domingo (9/3)

O Carnaval de Belo Horizonte chega ao fim neste domingo (9/3), depois de quase um mês do começo oficial da folia. Ao longo do derradeiro dia, treze blocos devem desfilar na capital mineira e fazer a alegria dos fãs de carnaval, que ficarão órfãos até a festa do próximo ano. Confira abaixo a lista dos blocos que vão desfilar neste domingo, com horário, local e estilo musical tocado.





Domingo (9/3)

Bloco de Pífanos BH

Horário: 9h

9h Local: Avenida Augusto de Lima, 785 - Centro

Avenida Augusto de Lima, 785 - Centro Estilo Musical: MPB

Orquestra Popular Terno do Binga

Horário: 9h

9h Local: Rua Araxá, 534 - Colégio Batista

Rua Araxá, 534 - Colégio Batista Estilo Musical: Diversos

É Isso Mesmo Produção?

Horário: 12h

12h Local: Rua Conselheiro Rocha, 2627 - Santa Tereza

Rua Conselheiro Rocha, 2627 - Santa Tereza Estilo Musical: Diversos

Bata Teria

Horário: 12h30

12h30 Local: Rua Fernão Dias, 3067 - Alto Vera Cruz

Rua Fernão Dias, 3067 - Alto Vera Cruz Estilo Musical: Axé, Funk, Pagode

Bloco do Futuro - Grupo Olodum

Horário: 13h

13h Local: Avenida Brasil com Rio Grande do Norte

Avenida Brasil com Rio Grande do Norte Estilo Musical: afro-reggae, axé e samba

Bloco Altas Horas

Horário: 13h

13h Local: Rua José Soares, 457 - Floramar

Rua José Soares, 457 - Floramar Estilo Musical: Axé, Funk, Pagode

Bloco Papauê

Horário: 13h

13h Local: Avenida Sinfrônio Brochado, 1251 - Barreiro

Avenida Sinfrônio Brochado, 1251 - Barreiro Estilo Musical: Rock, Reggae, Samba

Bloco Sem Manicômicos e Sem Prisões

Horário: 13h

13h Local: Rua Estrela do Sul, 39 - Santa Tereza

Rua Estrela do Sul, 39 - Santa Tereza Estilo Musical: Diversos

Carnaval do Taquaril

Horário: 13h

13h Local: Rua Antão Gonçalves, 270 - Taquaril

Rua Antão Gonçalves, 270 - Taquaril Estilo Musical: Pop, Marchinhas, Samba

Filhas de Clara

Horário: 13h

13h Local: Avenida Clara Nunes, 88 - Renascença

Avenida Clara Nunes, 88 - Renascença Estilo Musical: MPB, Samba, Diversos

Baque Humaitá

Horário: 15h

15h Local: Rua Januária, 374 - Colégio Batista

Rua Januária, 374 - Colégio Batista Estilo Musical: Maracatu

Bloco do Claudinho

Horário: 16h

16h Local: Rua Alberto Cintra, 15 - União

Rua Alberto Cintra, 15 - União Estilo Musical: Axé, MPB, Rock

Bloco do Madruga

Horário: 16h

16h Local: Estrada do Cercadinho, 2201 - Ventosa

Estrada do Cercadinho, 2201 - Ventosa Estilo Musical: Axé, Funk, Pagode

