Carnaval: Xamã agita Centro de BH com Bloco do Malvadão

O carnaval passou, mas ainda tem festa em Belo Horizonte. Na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital, o Bloco do Malvadão, do artista Xamã, reúne fãs e convidados especiais na tarde deste sábado (8/3).

O bloco, que estava marcado para sair às 14h, atrasou devido a uma manifestação do Dia Internacional da Mulher, na Praça Sete, e o cortejo só começou uma hora depois.

A Avenida Afonso Pena foi fechada por volta das 13h30. Às 14h, o público ainda se reunia na via. Neste sábado, aliás, o Parque Municipal ficará aberto.

É a primeira vez de Xamã no carnaval da capital mineira. Ao Estado de Minas, o cantor carioca exaltou a festa em BH e disse ser um sonho antigo trazer o bloco para cá. “BH me acolheu desde os primeiros shows”, disse.

Além dos sucessos próprios como "Malvadão 3" e "Leão", Xamã agita o público com um repertório que mistura rap, funk, pop e hits da música brasileira. "É trazer a cultura do Malvadão para BH."

Como convidados, o artista conta com a presença dos belo-horizontinos e velhos amigos Mac Júlia, considerada uma expoente do trap, e o rapper Chris MC. "Eles fizeram parte da minha vida em diferentes momentos."

Além da capital mineira, o Bloco do Malvadão é sucesso há dois anos no carnaval de Salvador, na Bahia, e também arrastou foliões em outras cidades, como Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife.

Fãs

Assim que chegou ao trio, Xamã acenou para o público e tirou foto com fãs. Muito emocionada, a estudante de veterinária Júlia Avelar, de 21 anos, comemorou o momento ao lado do ídolo. "Tem dez anos que sou fã dele, e é a primeira vez que consigo ir a um show do Xamã."

Sued Saffi protestou contra o feminicídio no Bloco do Malvadão, do cantor Xamã Bel Ferraz/EM/D.A Press Julia Avelar, de 21 anos, comemorou a foto que tirou com o ídolo, Xamã Túlio Santos/EM/D.A Press Bárbara Leal e Isabela Bacelar aproveitam o pós-carnaval no Bloco do Malvadão, do cantor Xamã Túlio Santos/EM/D.A Press Jéssica Ribeiro no Bloco do Malvadão, do cantor Xamã, com os amigos Túlio Santos/EM/D.A Press Voltar Próximo

Logo no início do desfile, Xamã pediu “chega de feminicídio”. No Dia Internacional da Mulher, Sued Saffi, de 40 anos, aproveitou o Bloco do Malvadão para protestar. “Sou fã do Xamã, e vim protestar. Ele fala e canta muito sobre mulheres, então, vim curtir e protestar”.

Em determinado momento, Xamã parou o bloco para ler a placa de Sued e ainda completou: “Estamos em 2025. Respeita 'as mina'”.

A analista de produto Bárbara Lealde, de 27 anos, e a arquiteta Isabela Barcelar, de 28, chegaram cedo para acompanhar o Bloco do Malvadão. As duas amigas são fãs do artista e, por isso, escolheram a Afonso Pena para curtir o pós-carnaval neste sábado. “Minha mãe mora em Belo Horizonte, e eu, em São Paulo. Escolhi este fim de semana para visitá-la e acompanhar o bloco”, disse Isabela.

A enfermeira Leticia Nayara, de 24 anos, esteve na Afonso Pena para acompanhar Alok, na última terça-feira (4/3), e voltou neste sábado para ver Xamã de perto. "Cheguei cedo para ficar na corda. Sou muito fã dele. Espero que o Bloco do Malvadão seja tão bom quanto o show do Alok."

O Bloco do Malvadão sai no mesmo local onde o DJ Alok reuniu meio milhão de pessoas na última terça. A estreia do DJ no carnaval de BH foi marcada por caos e tumulto desde a concentração, quando foliões fantasiados já lotavam a avenida aguardando o trio elétrico.

Conforme o público aumentava, a falta de espaço começou a gerar tensão, já que, com a aglomeração, diversos foliões passaram mal e precisaram ser retirados da multidão.

O aperto foi tanto que algumas pessoas chegaram a pular as grades do Parque Municipal. Além disso, apesar de recomendações contrárias, algumas subiram em estruturas de proteção de pontos de ônibus ao longo da Afonso Pena.