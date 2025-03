Ainda não acabou: Festival de Música Doida fecha Carnaval de BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Carnaval de BH só acaba neste final de semana! Para quem ainda tem pique para a folia, no domingo (9/3) acontece o desfile do Festival de Música Doida. Os blocos Trem Tan Tan, Maluco Beleza e Sem Prisões e Sem Manicômio se unem em um cortejo único, a partir das 13h, na Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza.

Para Babilak Bah, idealizador do Grupo Trem Tan Tan, o evento vai além da diversão. “Vamos celebrar a luta antimanicomial, antiprisional, antiproibicionista, antipunitivista, anticapitalista: anti tudo que segrega, oprime, explora. O objetivo é lutar, dançar, pular, revolucionar, brilhar, cantar! Nossa bandeira é afirmar a inclusão da loucura na cidade com arte e alegria”, disse.

O bloco do Trem Tan Tan foi criado em 2024, com oficinas para pessoas com sofrimento psíquico e atendidos no serviço substitutivo de Belo Horizonte. No carnaval passado, o grupo se apresentou com outros blocos. Em outubro, foi realizado o 1° Festival de Música Doida.

“A experiência de junção dos blocos no 1º Festival de Música Doida fez impulsionar o desejo de participar do carnaval de Belo Horizonte. O Trem Tan Tan vai homenagear o Mestre Olavo Alegria”, revelou.

Olavo Alegria, ou Mestre Olavo, foi um dos fundadores do coletivo Trem Tan Tan, no ano de 2000. Também integrou a “Escola de Samba Liberdade Ainda que Tan Tan” e participou de vários desfiles no 18 de maio, em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial.

O evento é patrocinado pela plataforma Natura Musical, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio da Funarte-MG (Fundação Nacional de Artes).