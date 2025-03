Tempo em BH: vai chover nesta sexta?

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O dia será de calor em Belo Horizonte nesta sexta-feira (7/3), segundo a Defesa Civil de BH e não há possibilidade de chuva.

De acordo com o órgão municipal, o será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima registrada foi de 17°C e a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 35% à tarde.

No restante de Minas Gerais, o tempo segue estável, praticamente sem chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fluxo de umidade oceânica mantém o céu com nuvens e possibilidade de chuvas isoladas no Leste do estado.

No Sul de Minas e na Zona da Mata, também há possibilidade de pancadas de chuva. No restante do estado, o dia será de sol entre poucas nuvens. A temperatura máxima pode chegar a 36°C no Triângulo e Norte de Minas.

Frente fria

Uma nova frente fria chega ao país a partir de amanhã, prometendo quebrar o ciclo de calor intenso que predomina em diversas regiões desde o final de fevereiro. De acordo com a Climatempo, o sistema trará alívio e redução das temperaturas, com possibilidade de chuva. No entanto, em Minas Gerais apenas a Região Sul será impactada pela condição climática, mas com variações menores da temperatura.