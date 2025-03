Bloco do Futuro traz Olodum para a Avenida Brasil no pós-carnaval

O Bloco do Futuro fez sua estreia em grande estilo no pós-carnaval de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (9/3). Com a apresentação do grupo baiano Olodum e outros convidados, o bloco encerrou a folia na Avenida Brasil, esquina com a Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital mineira.

A manicure e cabeleireira Fernanda Rock, de 40 anos, toca no bloco afro Angola Janga e viu no Bloco do Futuro a chance de assistir ao Olodum de perto. “É uma sensação inexplicável. Dá um arrepio na alma ver a nossa ancestralidade negra assim, principalmente para quem não tem a oportunidade de ir até a Bahia para acompanhar”.

Milena de Abreu, de 51 anos, acompanha o Olodum desde 1996, quando o grupo gravou a música “They Don't Care About Us” com Michael Jackson, no Pelourinho, em Salvador. Muito fã de Michael, Milena se emocionou quando o Olodum começou a tocar. “É incrível. Eles tocaram com o Michael. É uma emoção muito grande vê-los de perto”.

Bira Jackson, o percussionista do Olodum, fez a festa com o público ao descer do trio e dançar com os foliões.

Além do grupo baiano, a sambista mineira Adriana Araújo, a banda do bloco I Wanna Love You, Celso Moretti e o coletivo de DJs DeSka Sound também marcaram presença na apresentação.

A concentração estava marcada para as 13h na Avenida Brasil, em BH. O cortejo só saiu quase às 17h e reuniu cerca de seis mil pessoas, segundo a organização do bloco.

O Olodum

O Olodum foi formado em 1979 na região do Pelourinho, em Salvador, Bahia, com o objetivo de promover a cultura afro-brasileira e a valorização da música tradicional baiana.

O legado do grupo é reconhecido como um símbolo de resistência cultural e afirmação da identidade afro-brasileira. A banda mistura samba e reggae, com fortes influências africanas.