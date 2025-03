Briga em shopping de Pará de Minas termina com três presos

Uma briga generalizada em um shopping de Pará de Minas, na Região Central do estado, terminou com a prisão de três homens na noite de sábado (8/3).

Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão começou quando um motorista de 42 anos estacionou um Fiat Linea em local proibido, bloqueando a passagem de outros veículos. Um segurança de 23 anos se aproximou e pediu que ele retirasse o carro.

O motorista não gostou do pedido e discutiu com o segurança. Em determinado momento, disse que iria buscar uma arma, entrou no veículo e saiu. Mais tarde, retornou acompanhado de um amigo de 32 anos.

Os dois homens atacaram o segurança, que reagiu com um soco no motorista, mas acabou derrubado pelo amigo dele com um chute no rosto. No chão, o jovem foi agredido com mais chutes e socos.

Os agressores tentaram deixar o local, mas o segurança quebrou o vidro do carro com um soco para impedir a fuga. Nesse momento, pessoas que acompanhavam a briga se envolveram na confusão e passaram a depredar o veículo.

A polícia foi acionada e os três homens receberam atendimento médico na UPA da cidade. O segurança e o amigo foram liberados e levados à delegacia. O motorista permaneceu sob observação na unidade de saúde, sob escolta, e será encaminhado à Polícia Militar após a alta.