Polícia Civil investiga execução de traficante no Bairro São Cristóvão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma punição definida pelo Tribunal do Crime. Essa é a hipótese com a qual trabalha a Polícia Civil para a morte de Eliezer Antônio, de 43 anos, assassinado a tiros na Rua Araribá, no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (9/3).

O local fica nas proximidades da Pedreira Prado Lopes. Segundo informações da Polícia Militar, Eliezer era vendedor de drogas em um ponto de tráfico na Rua Araribá.

As primeiras informações indicam que Eliezer teria roubado dinheiro dos traficantes, vendendo drogas que ele próprio havia furtado. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

