Policial Militar que agrediu oficial de justiça no Dia da Mulher é preso

O sargento da Polícia Militar que agrediu a oficial de justiça Maria Sueli em Ibirité, na Grande BH, nesse sábado (08/03), Dia Internacional da Mulher, foi preso em flagrante horas após o ocorrido. A mulher foi agredida com um soco e uma cabeçada no rosto enquanto trabalhava.

Em nota, a PMMG informou que o militar estava fora do horário de serviço e que todas as providências estão sendo tomadas pela corporação. Além disso, a Corregedoria da PMMG acompanha o caso. Leia na íntegra:

“Em relação à ocorrência em Ibirité, na Região Metropolitana de BH, envolvendo uma oficial de justiça, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 2ª Região de Polícia Militar (2ª RPM), informa tratar-se de policial militar fora do horário de serviço, preso em flagrante, e que todas as providências, tanto da Polícia Judiciária quanto da Polícia Judiciária Militar, foram adotadas pela corporação.”

Relembre o caso

Maria Sueli relatou ao Estado de Minas que a situação ocorreu enquanto cumpria um mandado rotineiro no Bairro Novo Horizonte. Ela perguntou pela pessoa intimada, e foi quando o sargento da PM se apresentou, afirmando que, na verdade, a pessoa que a oficial procurava era, supostamente, seu enteado.

A oficial então questionou o motivo de o sargento ter dado uma informação errada e disse que isso não poderia ser feito a uma oficial de justiça. "Acho que, por ele ser militar, ele não gostou de ser questionado", afirmou.

Na sequência, Maria disse que o sargento começou a se tornar agressivo e a se aproximar muito dela. Ela avisou que, caso fosse agredida, chamaria uma viatura da polícia. "Ele se aproximou e disse 'toma aqui sua viatura' e me deu uma cabeçada no rosto", relatou. Em seguida, desferiu um soco no rosto da oficial, fazendo-a cair no chão, atordoada.

Ela ligou para seu marido, que é major da PM, pedindo que ele enviasse uma viatura para o local. Nesse momento, o sargento fugiu, mas foi encontrado horas depois durante diligências do 48º BPM e detido.