Dois coquetéis Molotov explodem no Bairro Jonas Veiga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil investiga dois atentados com coquetel Molotov ocorridos no Bairro Jonas Veiga, na Região Leste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (9). Os alvos foram as casas de dois irmãos, policiais militares reformados, que moram em residências vizinhas.

As vítimas têm 51 e 49 anos. Antes do atentado, foram ouvidos disparos de revólver na rua. A filha de um deles contou que, logo depois disso, ocorreu uma explosão no quintal de sua casa, e o fogo atingiu plantas e roupas.

As primeiras investigações revelaram que não foi a primeira vez que um atentado desse tipo ocorreu no Bairro Jonas Veiga, na mesma rua. Outra casa foi alvo dos criminosos. No entanto, não houve registro de queixa por parte da vítima.

Vizinhos estão apreensivos e temem por suas vidas. Eles pedem à Polícia Militar um policiamento ostensivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia