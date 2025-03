MG: suspeito de matar menina de 10 anos e jogar o corpo em vala é preso

Um homem, de 56 anos, foi identificado e preso nesse domingo (9/3) suspeito de sequestrar e matar a menina Yara Karolaine Martins Neves, de 10 anos, e jogar o corpo em uma vala às margens de uma estrada de terra, na zona rural de Sao Pedro do Suaçuí (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

O corpo da criança foi encontrado no final da tarde de sábado (8) em um matagal, ao lado de uma ponte, em Cachoeira Pelo de Gato, distrito de São Pedro do Suaçuí, a 55 quilômetros do local do desaparecimento. Ele estava enrolado em um saco plástico e tinha marcas de violência.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Yara foi vista pela última vez na noite de terça-feira (4), entrando em um carro branco, no município de Água Boa, a cerca de 55 quilômetros de onde foi vista pela última vez. A queixa de desaparecimento foi registrada pela mãe da garota na Polícia Civil.

O corpo foi encontrado por pessoas que pescavam no local e acionaram a Polícia Militar. Ele estava enrolado, com as pernas flexionadas, totalmente coberto pelo lençol branco e com presença de moscas. Havia também um forte odor.





Nesse domingo, a Prefeitura de Água Boa decretou luto oficial de três dias devido à morte da criança.

A Polícia Civil segue nas investigações das circunstâncias do caso.

*Com informações de Ivan Drummond