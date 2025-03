Comandante dos bombeiros do Rio morre em cachoeira de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Acidente. Assim está sendo tratada a morte do comandante do quartel do Corpo de Bombeiros de Campos, no Rio de Janeiro, tenente-coronel Rodrigo Gustavo Figueiredo Lestayo, que morreu na tarde de domingo (9/3). O corpo foi encontrado próximo à Cachoeira do Jaime, em Eugenópolis (MG), na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na tarde de domingo, o coronel teria escorregado na cachoeira e batido a cabeça em uma pedra, caindo dentro d’água. Ainda de acordo com os bombeiros, o militar submergiu e desapareceu.

O desaparecimento foi informado por volta de 13h de domingo. Mergulhadores, cães de busca, agentes da Defesa Civil do Rio, bombeiros e soldados de guarnições de Muriaé (MG),além de Itaperuna e Campos (RJ), participaram das buscas. As investigações sobre a morte estão a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais.

O coronel Lestayo ingressou nos bombeiros em 1999 e, atualmente, estava à frente do comando do 5º GBM. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, "em seus mais de 25 anos de carreira, ele esteve sempre prestando relevantes serviços nas unidades por onde serviu, se dedicando a atividade fim de Bombeiro Militar, na proteção e segurança da população fluminense".

Várias mensagens de pesar foram publicadas nas redes sociais por bombeiros que trabalharam com o coronel . “Ele sempre foi muito aventureiro. Uma pessoa da melhor qualidade. Muito gente fina. Ainda não estou acreditando”, disse um bombeiro militar de Campos.





Em nota, a corporação carioca também lamentou a morte do comandante: “O CBMERJ lamenta profundamente a perda desse militar que era extremamente querido por seus colegas de farda, especialmente os oficiais e praças da região, onde atuou na maior parte de sua carreira. A Corporação está prestando todo o apoio psicológico e social à família. Ainda não há informações sobre o velório do militar", diz o documento.

A nota também informa sobre a decretação de luto por órgãos estaduais. "A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro estão de luto pela perda deste nobre oficial.”