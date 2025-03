Jovem é morto a tiros quando estava em bar com amigos em Ribeirão das Neves

Um jovem que usava tornozeleira eletrônica, de 18 anos, foi morto a tiros enquanto estava em bar com amigos no bairro São Miguel Arcanjo, em Justinópolis, na cidade de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (9/3). Segundo a polícia, o jovem sofreu uma tentativa de homicídio em novembro de 2024.

Conforme o boletim de ocorrência, o dono do bar relatou aos policiais que o trio de amigos chegou ao estabelecimento, localizado na Avenida Denise Cristina da Rocha, por volta das 21h. Segundo ele, o grupo pediu bebidas alcoólicas e, em certo momento, pediu para se sentar em uma mesa no interior do bar.

Cerca de 1h40 depois, de acordo com o comerciante, um indivíduo com roupas escuras e capuz cobrindo o rosto chegou caminhando até a porta com uma arma em punho. Ele atirou diversas vezes contra a vítima, e o comerciante não viu para onde o autor do crime fugiu porque escondeu-se atrás do balcão.

Outras testemunhas relataram aos policiais que viram o suspeito chegar ao bar em um Fiat Palio, de cor prata, e fugir no carro depois dos disparos em direção à Rua José Joaquim Lages.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a equipe médica constatou a morte no local. Segundo registros, a vítima foi atingida por quatro tiros no rosto, um no pescoço, um no tórax e um em uma das nádegas.

A perícia encontrou um estojo de pistola calibre 9 milímetros no local e registros de câmeras de segurança, que serão analisadas na investigação pela Polícia Civil. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o celular dele, entregue ao pai, que acompanhou a ocorrência.

Segundo a PM, o jovem tem duas passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma por receptação. Ele sofreu uma tentativa de homicídio em novembro de 2024, quando um indivíduo em um carro preto atirou contra ele e amigos.

Os militares iniciaram buscas pelo suspeito mas, até o momento, ninguém foi identificado ou localizado.