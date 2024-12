Um idoso, de 62 anos, foi assassinado na porta de casa no final da tarde dessa segunda-feira (16/12), no bairro Santa Izabel, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher afirmou que estava com a vítima na hora do crime. Ela relatou que escutou o homem ser chamado no portão da residência, foi até a varanda e viu dois indivíduos no local. Um deles aguardava na calçada e o outro estava em uma moto.





Quando a vítima se aproximou para atender o chamado, o homem na calçada sacou uma arma de fogo e fez diversos disparos. A dupla fugiu depois do crime.





Ainda de acordo com o relato da mulher, o homem tinha envolvimento com outros crimes, conversava sobre a venda de entorpecentes pelo celular e tinha uma máquina de cartão de crédito que ele usava para o tráfico de drogas. Ela ainda falou que viu o homem com uma arma de fogo há um mês.

No quarto da vítima, a polícia encontrou 57 papelotes de cocaína, 70 pinos de cocaína, mais de 40 buchas de maconha, dez celulares, pinos vazios, uma máquina de cartão de crédito e dinheiro em espécie.





Durante as diligências, uma outra mulher, que se apresentou como esposa da vítima, afirmou que não tinha conhecimento do envolvimento do marido com o tráfico e nunca o viu com drogas e armas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A perícia foi acionada e constatou diversas marcas de disparo de arma de fogo no tórax, pescoço e perna esquerda da vítima. O corpo foi encaminhado para o IML e o caso será investigado.