Frente fria pode causar chuva com raios em Minas

O Sudeste brasileiro enfrenta uma nova frente fria a partir desta segunda-feira (10), depois de registrar temperaturas elevadas por vários dias consecutivos. A condição climática, que começou no sábado (8), deve atingir as regiões Sul e Zona da Mata em Minas Gerais, ocasionando chuvas com raios.

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, as chuvas ocorrem por causa de um contraste térmico entre a massa de ar quente instalada sobre o Brasil e o ar frio que avança do sul. Esse choque térmico favorece a formação de nuvens carregadas, podendo provocar rajadas de vento e trovoadas.

Conforme a previsão meteorológica, as madrugadas também ficarão mais frias e os dias terão maior amplitude térmica em várias regiões. A variação entre o calor do dia e o frio da noite é característica da transição para um período de temperaturas mais amenas, encerrando a sequência de dias escaldantes que marcaram as últimas semanas no estado.

A mudança do clima também ocorre nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto no Espírito Santo quanto em Minas, a frente fria chega com menos força. As regiões Leste e Norte de Minas não devem sentir impactos. Segundo a Climatempo, a situação colocará sob alerta para o risco de pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios.

Embora esta frente fria não influencie as temperaturas de todo o estado de Minas Gerais, ela deve romper o bloqueio atmosférico observado nas últimas semanas. A previsão é que, com a quebra do bloqueio, outras frentes frias avancem pela costa da região Sudeste do país no decorrer da segunda quinzena de março.

Previsão do tempo

Belo Horizonte começa a semana com calorão e possibilidade de chuva à tarde. Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado nesta segunda. De acordo com o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 32°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 35% à tarde.

No restante de Minas Gerais, o cenário é parecido nesta segunda. Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem bater os 36°C no estado. Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Oeste, Sul, Sudeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Já no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, Região Metropolitana, Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, a segunda será de céu claro a parcialmente nublado. De acordo com a previsão meteorológica, também há previsão de chuva no Triângulo.