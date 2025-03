Tempo em BH: vai chover neste domingo (9)?

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O tempo na capital mineira neste domingo (9/3) deve ser de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quem for sair de casa deve ficar atento não apenas ao guarda-chuva, mas também à amplitude térmica, pois as temperaturas podem variar bastante. Confira abaixo a previsão para todo o estado.

A previsão é de temperatura mínima de 18 ºC e máxima de 34 ºC — valores próximos aos registrados neste sábado (8). A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 90%. Pela manhã, o céu deve ter poucas nuvens, enquanto à tarde e à noite o tempo tende a ficar mais nublado.

No começo da semana, o tempo deve se repetir na capital mineira, com muitas nuvens, sendo que a temperatura máxima deve ficar ligeiramente mais baixa. A partir de terça-feira, as chuvas devem retornar com mais intensidade, e a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva isolada. Já na quarta-feira, a expectativa é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas.

Minas Gerais

No restante do estado, a previsão para este domingo é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

As regiões do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Metropolitana devem ter céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Nas regiões Noroeste, Norte, Triângulo/Alto Paranaíba, Central Mineira e Metropolitana, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.

