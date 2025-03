BH terá sábado de calor intenso e baixa umidade

Os belo-horizontinos podem deixar ventilador ligado porque o sábado (8/3) promete mais um dia de calor intenso na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve bater os 30 ºC à tarde. O dia será de céu claro, praticamente sem nuvens.

A umidade relativa do ar deve despencar para 35% nos momentos mais secos do dia, bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera o ideal entre 60% e 50%. A recomendação é reforçar a hidratação, especialmente para quem ainda pretende aproveitar os últimos blocos de carnaval neste fim de semana.

E se a esperança era um refresco vindo do céu, pode esquecer: não há previsão de chuva para este sábado. Só a partir da próxima terça-feira (11/3) é que o Inmet aponta possibilidade de precipitações na cidade.

Uma nova frente fria chega ao país a partir deste sábado, prometendo quebrar o ciclo de calor intenso que predomina diversas regiões desde o final de fevereiro. Porém, em Minas, as temperaturas continuarão elevadas, e qualquer resfriamento será passageiro, sem mudanças expressivas na sensação térmica.

O céu deve ficar parcialmente nublado, mas com possibilidade de chuvas isoladas em várias regiões do estado, especialmente no Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já no Norte, o calorão é ainda mais intenso, com máxima podendo chegar a 37 ºC.

Apenas a Região Sul de Minas será impactada pela frente fria, mas com variações menores da temperatura somente a partir de segunda-feira (10/3).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia