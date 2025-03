Briga entre mulher e ex-companheiro termina com casa incendiada em MG

A casa de um homem em Varginha, no Sul de Minas Gerais, foi incendiada durante uma discussão com a ex-companheira na manhã desta sexta-feira (7/3). Os policiais chegaram ao local após a denúncia de que um homem estaria agredindo a ex-companheira com pedradas e pauladas, além de fazer ameaças de morte. A Polícia Militar, no entanto, não tem informações de como o fogo teria começado.

De acordo com a PM, testemunhas disseram que a mulher saiu da residência do homem em um carro de aplicativo. O ex-companheiro dela, ainda conforme os relatos, pegou uma arma de fogo dentro de casa e fugiu em um carro. A PM apurou também com as testemunhas que ele teria ido à residência da mulher, no Bairro Imaculada, a fim de matá-la.

A polícia, então, deslocou-se até a casa da mulher. Lá, ela confirmou aos militares que havia sido ameaçada pelo ex. Segundo essa versão, o desentendimento começou após ela cobrar o cumprimento das obrigações de pai em relação à filha do casal, de 3 anos.

Ela também alegou que o ex já invadiu a casa dela, colocando fogo em suas roupas, além de causar outros prejuízos materiais dentro do imóvel. Nesta sexta-feira, durante a briga, ele teria arremessado contra ela uma garrafa, pedras e um pedaço de madeira, causando lesões. O registro policial, porém, não menciona se a suposta vítima tinha marcas visíveis de violência.

“Diversos moradores acolhem o autor por temor, devido ao seu envolvimento no tráfico de drogas e à posse de armas de fogo”, narra o boletim de ocorrência, conforme depoimento da mulher, que manifestou interesse em representar criminalmente contra o suposto agressor e solicitou medidas protetivas de urgência.

O Corpo de Bombeiros também relatou ter conversado com vizinhos. No entanto, conforme a corporação, eles disseram que o fogo teria sido provocado pela mulher, pois ela não aceitava o término do relacionamento.

Conforme a corporação, o incêndio atingiu dois cômodos da edificação, com maior intensidade no telhado. O calor causou o derretimento dos forros de PVC, da caixa d'água e da fiação.

Até o fechamento desta publicação, o homem não havia sido localizado pela polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia