Homens estupraram mulher inconsciente em Uberaba, diz polícia

Os dois homens que foram presos suspeitos de estuprar uma jovem de 21 anos, no início de março, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vão responder pelo crime de estupro de vulnerável pelo fato de a vítima estar inconsciente no momento do crime.

O inquérito foi finalizado pela Polícia Civil (PCMG), que apontou que a universitária tinha consumido bebida alcoólica e ecstasy.

A delegada da Mulher, Daniela Santana, informou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21/3) que a vitima estava em uma grupo de sete pessoas, comemorando aniversário de uma amiga. Eles passaram por dois bares e depois seguiram para um apartamento no Centro de Uberlândia.

Tanto as drogas quanto as bebidas tinham sido consumidas de maneira consciente. Porém, quando a estudante chegou ao imóvel, já não teria condições mínimas para consentir um ato sexual. "É importante dizer que o ato sexual deve ter consentimento expresso. Não se pode achar que há concordância tácita", disse a delegada.

Os homens seguem presos.

O estupro



Por 30 minutos, enquanto o restante do grupo saiu para buscar mais uma pessoa para o apartamento, a universitária foi estuprada pelos dois homens ao mesmo tempo. Eles não usaram nenhum método para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

Ela estaria desacordada e não se lembrava de nada quando foi encontrada com os dois homens. As roupas dela estavam espalhadas pelo imóvel e a mulher tinha marcas pelo corpo, além de sentir dores abdominais.

Havia um terceiro homem no local, que ouviu o que estava acontecendo, mas não teve qualquer participação e não imaginava se tratar de um ato sexual não consensual.

Ele, inclusive, se tornou testemunha importante para a Polícia Civil.

Foi a aniversariante e amiga da vítima que, ao voltar ao apartamento, descobriu que a jovem foi estuprada e viu o que aconteceu. Ela acionou a Polícia Militar.