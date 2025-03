BH: programa sexual termina com homem preso suspeito de estupro

Um homem, de 54 anos, foi preso suspeito de estuprar uma garota de programa, de 26, nesse domingo (16/3), no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem encontrou com a mulher na Avenida Afonso Pena, onde os dois combinaram o programa. Ela entrou no carro com o suspeito e os dois foram para a casa dele.

Já no apartamento do suspeito, a vítima relatou que aceitou uma taça de vinho, foi até o banheiro e, ao voltar, bebeu a bebida. Depois disso, ela relata não se lembrar de mais nada.

Ela acordou horas depois e tentou ir embora, mas o homem a seguiu até a garagem e a impediu de sair. A mulher gritou por socorro e vizinhos acionaram a polícia. A vítima foi encontrada pela polícia com um sangramento na cabeça e sinais de vômito. Ela estava confusa e não soube dizer como se machucou.

Leia Mais Irmãos são encontrados mortos com facas ao lado em BH Motorista morre esmagado por caminhão-tanque na MGC-190 Morre menino de 12 anos atacado por cachorros em Minas

Questionado, o homem relatou que se desentendeu com a garota de programa depois que ela tentou extorqui-lo e não quis deixar o apartamento. Ele diz que tentou tirá-la de dentro do apartamento e, durante a confusão, a agrediu com as mãos.

O homem ainda afirmou que teve relações sexuais com a mulher, que não se lembra do ato. Ela foi encaminhada para o hospital para passar por exames que podem comprovar ou descartar a suspeita de abuso sexual.

Ainda de acordo com o registro policial, ao ser preso, o homem afirmou ter “feito bobagem”. Ele foi levado para a delegacia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia