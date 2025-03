Detento em saída temporária é morto ao deixar culto

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 45 anos, foi assassinado a tiros, na noite desse domingo (16/3), no bairro Parque Recreio, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado caído em via pública com uma bíblia ao lado. Uma testemunha relatou que era amiga do homem e que a vítima estava em saída temporária há poucos dias.

Na noite de ontem, a testemunha chamou o amigo para o culto em um bairro próximo e, durante a volta para casa, os dois foram surpreendidos por um indivíduo armado na rua Constantinopla.

A testemunha conseguiu correr, mas o amigo foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Depois do crime, o responsável pelos tiros fugiu em um Fiat Uno escuro.

Há câmeras de segurança na região que podem ter filmado o crime. O corpo foi levado para o IML e o caso será investigado pela Polícia Civil.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia