Amigos tentam socorrer colega esfaqueado, mas se acidentam e ele morre

Uma briga generalizada na noite de sábado (15/3) resultou em um jovem esfaqueado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Amigos da vítima tentaram prestar socorro levando-o ao hospital, mas bateram o carro no caminho e o homem acabou morrendo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ocorreu uma briga generalizada na comunidade de Leal e uma pessoa acabou esfaqueada.

"Após o tumulto, dois amigos da vítima, com a intenção de levar o jovem esfaqueado para atendimento médico em Patos de Minas, colocaram o ferido no veículo e iniciaram o trajeto. Durante o percurso, ao fazer a curva no trevo da 'Pipoca', o condutor, vindo da Avenida Rodrigo Castilho de Avelar, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta da pista, na Avenida JK", afirma o CBMMG.

Com a batida, os dois jovens amigos da pessoa esfaqueada sofreram ferimentos e foram socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, sendo conduzidos para atendimento médico.





"Já o terceiro jovem, vítima de agressão com arma branca, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local", informa a corporação.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já se encontrava presente no local durante a chegada da guarnição do Corpo de Bombeiros, apurando os fatos sobre a confusão generalizada na Comunidade do Leal e investigando a possibilidade de outras vítimas envolvidas na briga, segundo o CBMMG.



Um médico do Samu constatou o óbito do jovem esfaqueado e a perícia da Polícia Civil realizou a liberação do corpo após a apuração dos fatos.

As autoridades seguem acompanhando o caso, apurando as circunstâncias que envolveram tanto a briga na Comunidade do Leal quanto o acidente que resultou na fatalidade.