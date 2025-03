Contagem: homem é preso por limpar local onde mulher foi encontrada morta

A polícia investiga as circunstâncias da morte de uma mulher, de 33 anos, nesse domingo (16/3), em um apartamento no bairro Vila Pérola, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem, de 46 anos, foi preso por limpar o imóvel antes da chegada da polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem deu duas versões para os militares. Inicialmente, ele relatou que estava em um bar no bairro Prado, Região Oeste de BH, foi em casa, pegou o carro, foi até a casa da vítima e, juntos, retornaram para a casa dele, em Contagem.

A mulher estava com dois pinos de cocaína. Eles usaram a droga juntos e tiveram relações sexuais. O homem dormiu e, ao acordar, encontrou a mulher caída ao solo, sem sinais vitais e com as pernas frias. Ele contou que realizou massagem cardíaca e chamou o Samu, que constatou a morte da mulher.

A perícia foi acionada e constatou um sangramento no órgão genital da mulher, que também estava com o queixo, boca e membros superiores machucados. Além disso, o celular dela estava no modo avião.

Questionado novamente, o homem assumiu que escondeu informações e mudou a versão. Segundo ele, ele comprou cocaína no Aglomerado do Cabana, foi até a casa da vítima para buscá-la e depois eles retornaram para a casa dele.

Eles tiveram relações sexuais e, ao acordar horas depois, encontrou a vítima nua, caída ao chão já morta. O homem ainda afirmou que chegou a colocar um vestido e um sapato na mulher para socorrê-la até uma UPA, mas não conseguiu carregar o corpo.

Antes da chegada da polícia, ele ainda limpou o sangue do chão do imóvel, antes que secasse, lavou as roupas da vítima na máquina, guardou os pertences dela dentro da bolsa e se lavou na pia do banheiro.

No escritório do homem, a polícia ainda encontrou dois pés de maconha. O homem foi preso por crime de fraude processual ao descaracterizar o local dos fatos e cultivo de maconha. O corpo foi removido ao IML e o caso será investigado.