Motorista morre em batida frontal entre carro e caminhão

Um homem, de 35 anos, morreu em uma batida frontal entre carro e caminhão na rodovia MG-404, próximo a cidade de Taiobeiras, no Norte de Minas, na noite desse domingo (16/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro que a vítima conduzia seguia sentido centro de Taiobeiras quando bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário da pista. As causas do acidente não foram divulgadas.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. O condutor do caminhão não ficou ferido e dispensou o atendimento dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros usou técnicas de desencarceramento para retirar a vítima em óbito das ferragens e entregou o corpo ao perito da Polícia Civil.

“Os bombeiros recomendam manter a calma em situações de acidente no trânsito, sinalizar o local para evitar novos acidentes e acionar imediatamente os serviços de emergência. E caso de emergência ligue 193”, divulgou o Corpo de Bombeiros.

