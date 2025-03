Homem é morto por marido e irmãos de mulher que mentiu sobre estupro

Um homem, de 61 anos, foi morto a facadas depois de se envolver com uma mulher casada, no bairro Jardim Serra Azul, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (18/3).

A Polícia Militar foi acionada depois que o homem foi encontrado caído na calçada, com marca de ferimento de faca. A perícia foi acionada e constatou que a mandíbula da vítima estava quebrada, provavelmente por um soco, e o corpo ainda tinha dez perfurações no peito, condizentes com ferimentos provocados por uma faca grande.

Moradores da região relataram aos policiais que os autores provavelmente eram uma dupla conhecida no bairro que teve um desentendimento recente com a vítima. Os policiais encontraram os suspeitos e um deles usava tornozeleira eletrônica.

Os militares perceberam que um dos suspeitos tinha um corte na mão e questionaram sobre o que ele estava fazendo no momento do crime. A dupla apresentou álibi, afirmou que não participaram do crime, mas como os homens se mostraram nervosos, levantaram suspeitas nos policiais, que os levaram para a delegacia.

Reviravolta no caso

Durante o registro da ocorrência, militares de outra guarnição receberam informações de que a vítima estava bebendo em um bar com uma mulher e outro homem. No local, o dono do estabelecimento contou que outros dois homens chegaram depois que a mulher os chamou por telefone. Depois de um momento, os quatro se levantaram e saíram a pé, mas a testemunha não viu mais.

A polícia recolheu imagens de câmeras de segurança que estão ajudando na investigação. Pelas imagens, os policiais identificaram o grupo que estava no bar e descobriram que eles foram à casa da mulher. Uma vizinha relatou que ficou sabendo que a mulher tinha sido estuprada pela vítima. Ainda segundo ela, o homem morto a facadas estava horas antes com a mulher, o marido dela e os irmãos, quando o marido o esfaqueou e a notícia da morte começou a circular na região.

Diante das novas informações, os dois primeiros suspeitos de terem cometido o assassinato foram liberados.

Tortura

Os policiais cercaram a residência da mulher e viram um homem, nos fundos do imóvel, ameaçando uma criança, com feição amedrontada, enquanto era perguntada se “ela queria que ele morresse”. O homem foi abordado e ele afirmou que estava apenas orientando a filha e que a esposa tinha ido buscar pinga com os irmãos.

Durante a abordagem, a criança, de 10 anos, ficou sob os cuidados da vizinha, juntamente com outros três irmãos menores de idade. Ao fim do depoimento, a vizinha relatou que a criança contou que o pai tinha dado um soco na sua boca.

Os policiais se aproximaram da criança e viram que ela segurava um pano ensanguentado e tinha a boca machucada, e ela contou que toda a confusão aconteceu por causa da mãe.

A primeira equipe policial se dirigiu ao endereço da família quando viu na rua três pessoas com as características dos irmãos da mulher, relatados pela vizinha. Eles foram abordados e os policiais encontraram uma faca de 22 centímetros na cintura de um dos homens, com marcas vermelhas semelhantes a sangue.

Acusação de estupro

Um dos irmãos, de 35 anos, afirmou que chegou na cidade na segunda-feira (17) e que não sabia de nada, mesmo tendo marcas de sangue pelo corpo, enquanto o marido afirmou que os dois estavam morando na casa há pelo menos 15 dias.

Já o outro irmão, de 23, contou que estava trabalhando quando uma filha do casal chegou até ele e o pai, assustada, afirmando que a mãe estava sendo abusada por um “homem velho”. Os dois se deslocaram ao endereço e encontraram os dois despidos em ato sexual. Segundo ele, o marido e a vítima iniciaram uma briga corporal e a vítima fugiu, mas foi cercada pelos três.

Segundo um dos suspeitos, que afirmou “apenas assistir” ao crime, o outro irmão socou o rosto da vítima, que caiu no chão e recebeu chutes pelo corpo. Depois de um momento, o irmão pegou a faca e desferiu cinco golpes no tronco da vítima. Na sequência, o marido desferiu mais três golpes e entregou a faca ao segundo irmão, que se negou a continuar as agressões, afirmando estar assustado com a quantidade de sangue.

Após o relato, a mulher foi abordada mais uma vez pelos policiais e afirmou que teve relações sexuais consentidas com a vítima e que, depois do ato, foi comprar pinga.

Os quatro - o marido, a mulher e os dois irmãos dela - foram acusados de homicídio, sendo que o marido também vai responder pela tortura da criança. O corpo do homem morto a facadas foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) e o quarteto encaminhado para a delegacia.

As quatro crianças do casal ficaram sob os cuidados da vizinha, até uma visita do Conselho Tutelar, programada para esta quarta-feira (19).