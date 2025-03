Corpos de crianças que se afogaram no Rio Paraopeba são localizados

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Os corpos das duas crianças que sumiram no Rio Paraopeba, em Papagaios, na Região Centro-Oeste de Minas, durante uma confraternização de família no último domingo (16/3), foram localizados na madrugada desta quarta-feira (19/3).

As vítimas foram localizadas por pescadores da região. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros está a caminho do local para fazer a retirada dos corpos e garantir o acesso da perícia ao local para a realização dos procedimentos necessários.

Por volta das 18h do domingo (16), os bombeiros foram acionados na Fazenda Junco. Quatro crianças brincavam nas águas quando se afogaram. Duas foram salvas, mas um casal de irmãos, um menino de 10 anos e uma menina de 12, submergiu e não conseguiu voltar à superfície.

O padrasto dos irmãos desaparecidos tentou resgatá-los, mas sem sucesso. Os outros dois, de 10 e 14, foram salvos por outro adulto e passam bem.

