Chuva em BH: fortes ventos derrubam telhado e colapsam estrutura de prédio

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (18/3) amedrontaram moradores do bairro Vila Vista Alegre, na Região Oeste da cidade. Isto porque um prédio de três andares teve o telhado arrancado parte da estrutura colapsada pela força dos ventos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 19h para suporte dos moradores do imóvel de número 430. Todos os presentes foram evacuados do local, onde o pavimento inferior funciona uma loja e os três acima são moradia.

A Defesa Civil foi chamada e constatou que o imóvel acumulava danos. Dentre eles, desabamento do telhado, colapso parcial da alvenaria da cozinha, colapso dos pilares, além de danificação e perda de bens móveis, bem como o alagamento do imóvel.

Segundo a Defesa Civil, os escombros atingiram os imóveis vizinhos. No imóvel da esquerda, de dois andares, o telhado foi danificado pelo impacto da estrutura colapsada. Já no imóvel da direita, onde funciona uma loja, a laje foi atingida e resultou em trincas e infiltrações. No terreno também há uma casa, que teve a área externa também impactada.

Como medida de segurança, o último andar da residência mais afetada foi isolado, assim como a área do terraço do imóvel à esquerda e a área externa do imóvel à direita. Os moradores do prédio de três andares foram encaminhados para casas de parentes e receberam ajuda de colchonete, cobertor, lençol e cesta básica.

Ainda conforme a Defesa Civil, apesar dos danos, o prédio não corre risco de desabamento. Porém, os moradores foram instruídos a manter o isolamento e sobre medidas para recuperação das estruturas. Nenhuma pessoa ficou ferida no local durante o temporal.